Nonostante quanto anticipato giovedì da numerose fonti stampa che indicavano tempi e modalità della ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A data oramai per imminente, la realtà è invece molto diversa.

In attesa di conoscere le decisioni ufficiali del governo in relazione al periodo di quarantena che scadrà dopo il lunedì di Pasqua, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, già questa mattina ne ha dato qualche anticipazione rilasciando un'intervista radiofonica a Radio Radio, dove ha dichiarato:

«Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il DPCM in preparazione da parte del governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio».

Malagò si è espresso anche sul prosieguo del campionato di Serie A:«Ricordiamo un aspetto giuridico dello sport imprescindibile: gli unici soggetti che hanno potere su assegnazione Scudetto o sul blocco del campionato sono le Federazioni, sentito il Presidente e il Consiglio federale.Il calcio ha delegato l’organizzazione alle Leghe. La Federazione di rugby, volley e basket hanno deciso di fermare il campionato e non assegnare lo Scudetto. Nel calcio, nel caso, sarà la Figc a prendere le decisioni. Io ho una mia idea, ma la tengo per me, altrimenti scatenerei il caos... perché non è tra le mie prerogative decidere».