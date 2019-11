Già subito dopo il via del gran premio di Malesia di MotoGP sul circuito di Sepang le Petronas Yamaha di Quartararo e Morbidelli si trovano risucchiate nelle posizioni di rincalzo. E la loro gara non sarà all'altezza di quanto avevano fatto presagire sia nelle libere che in qualifica.

La corsa ha la sua svolta già al 4° giro con Viñales che va al comando seguito da Marquez e Dovizioso. Dietro Miller, che precede Rossi e Rins che si danno battaglia. È la prima di giornata per il pilota della Yamaha che nel finale ne ingaggerà un'altra con Dovizioso per la terza posizione del podio, unico vero sussulto della gara odierna.

Infatti, Maverick Viñales (Yamaha) domina la corsa tagliando il traguardo da vincitore con 3 secondi di vantaggio su Marquez (Honda), che nonostante al via sia partito dall'11esima posizione, era già 3° alla fine del primo giro.

Con un vantaggio di 3 decimi, alla fine è stato Dovizioso (Ducati), a prevalere su Valentino Rossi che si è così dovuto accontentare del 4° posto.

Quinto Rins (Suzuki), che ha preceduto le Petronas Yamaha di Morbidelli e Quartararo.

Completano l'ordine di arrivo dei primi 10, Miller (Pramac) - ancora una volta partito bene ma poi risucchiato nelle retrovie già a metà gara - l'altra Ducati di Danilo Petrucci e l'altra Suzuki di Mir.

Non hanno completato la gara per caduta, Iannone, Crutchlow e Zarco, finito a terra a causa di un contatto con Mir che è stato penalizzato con un "long lap penalty".

Col secondo posto ottenuto a Sepang, Marquez riesce a stabilire il record del maggior numero di punti in una sola stagione (395 punti in 18 Gran Premi) superando quello precedente detenuto da Jorge Lorenzo che a Sepang ha tagliato il traguardo solo al 14° posto.

La MotoGP dà appuntamento al 17 novembre per l'ultima gara della stagione 2019 con il Gran Premio di Valencia sul circuito Ricardo Tormo.