La storia dell’Aeroporto Costa d’Amalfi e dei continui proclami di imminenti lavori, espropri e strutture da costruire sembra non volere mai tener conto delle vere problematiche esistenti per questa opera e della inopportunità, in un momento di gravissima crisi, di “pensare” ad un’opera del genere.

Tra l’altro, quest’opera oltre ad avere un sicuro impatto negativo sulla qualità dell’aria, della vita dei cittadini e dei prodotti agricoli e caseari tutti, è in pieno conflitto con tutte le indicazioni a livello mondiale, ampiamente conosciute, di ridurre sia le emissioni di combustibili fossili che l’inquinamento ambientale.

Il Governo in grave crisi per la pandemia dovrebbe intervenire, ma sembra che persino alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle, li stessi che urlavano contro il consumo del suolo, l’inquinamento e altro, oggi vadano a braccetto con “l’idea folle” condivisa dal presidente della Regione e sindaci vari, di distruggere un territorio agricolo e di sperperare soldi in periodo di pandemia.

Soprattutto adesso che l’economia che guardava ai viaggi è saltata e non esisterà ripresa per diversi anni.

La stessa pandemia che avrebbe dovuto insegnare molte cose, sembra invece non aver ancora fatto capire a molti che i cambiamenti climatici, e le patologie umane interessate da malattie causate da salti di specie sono “facce della stessa medaglia”.

Purtroppo, sembra che invece di ascoltare chi fa scienza si preferisca ascoltare il rumore “del portafoglio” e molti dispensano, anche nel caso di questa opera, solo fake news... anche peggio di quanto sta accadendo per i vaccini!

Come spesso amo raccontare, in Italia il problema è rappresentato dai "livelli". In Campania, i livelli che dovrebbero essere ascoltati non sono quelli della politica, composta da pizzaioli e imprenditori turistici, ma quelli della scienza e, pertanto, di coloro che parlano di fatti con cognizione di causa, in base a numeri, dati e riscontri oggettivi.

I livelli che mancano o che sono confusi rappresentano uno dei problemi maggiori forse del mondo intero. Lasciamo parlare chi non dovrebbe e diamo credito e spazio a chi spesso “non avrebbe titolo neppure per avvicinarsi ad un microfono o telecamera”... una vera vergogna.

Qualcuno davvero pensa che una realtà aeroportuale introdotta su una popolazione e in un territorio come quello di Pontecagnano non porterà gravi conseguenze sull’ambiente e quindi un aumento di patologie e una diminuzione nella qualità della vita?

Comunque, il decreto Enac è stato impugnato e tra l’altro la valutazione Via della metropolitana che dovrebbe giungere all’aeroporto è in corso ed alcune osservazioni sugli aspetti relativi alla sicurezza dell'opera, trascurati e non valutati, potrebbero portare all'annullamento aqnche di quel progetto.

Inoltre, per il momento nessun esproprio per allungare la pista è in corso o in procinto di essere avviati. Pertanto i tempi di realizzazione del nuovo aeroporto non potranno che protrarsi in là nel tempo.



