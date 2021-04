Tra gli scrittori contemporanei dei quali si può vantare la nostra bella Italia, non posso non annoverare Mario Contino, il ricercatore del mistero che da anni divulga leggende dal fascino antico e in grado di conquistare grandi e piccini.

Mario Contino è ormai noto come uno degli scrittori italiani più produttivi nell'ambito delle tematiche da lui trattate, pochi però sanno che l'autore non è affatto pugliese, come molti sostengono per via della sua attuale regione di residenza, ma campano, originario di Agropoli, fiorente cittadina in provincia di Salerno. Contino è infatti cresciuto tra i monti del "Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni" ed è

lo stesso autore a citare più volte un paesino: Monteforte Cilento, quale luogo a cui è molto legato ed in cui ha trascorso la sua infanzia.

Tra i monti, i boschi, i fiumiciattoli, certamente l'autore avrà sviluppato quell'istinto che lo ha spinto a ricercare qualcosa che va oltre il consueto e a pubblicare diversi libri con differenti case editrici, tutti presenti sul circuito di vendita nazionale.

"Diamo a cesare ciò che è di Cesare" diremmo noi utilizzando un vecchio detto popolare, invece al giorno d'oggi si premiano spesso i soliti nomi a discapito di giovani autori che in quanto a lavoro editoriale, passione, impegno, meriterebbero certamente molto di più. Ad oggi la Produzione libraria di Mario Contino conta diversi saggi, romanzi e persino raccolte poetiche:

2013 – Ghost Hunting, tra scienza e leggende. Manuale del vero ghost hunter. Uno Editori.

2014 – Puglia Misteri & Leggende. Artebaria Edizioni.

2015 – Manifestazioni spiritiche; Testimonianze – Studi – Ipotesi. Risveglio Edizioni.

2016 – Sagato, il risveglio di un drago. Augh Edizioni.

2017 – Il segreto tra le rime. FaLvision Edizioni.

2018 – Folletti e Fate d’Italia; Trattato sugli spiriti della natura nel folklore italiano. Uno Editori.

2018 – Un’avvelenata per la Puglia. AmazonKindle.

2018 – Un Natale Per Tre. PubMe edizioni (come coautore).

2018 – Puglia Folk – tra mite e leggende. IQdB edizioni.

2019 – 100 poesie del ribelle. Pedrazzi editore.

2020 – Puglia Misteri & Leggende (nuova edizione). Artebaria Edizioni.

2020 – Il diavolo e la stregoneria in Puglia. Artebaria Edizioni.

L'autore è sempre impegnato a divulgare i suoi studi e le sue conoscenze in convegni appositamente ideati e tramite interventi televisivi e radiofonici grazie ai quali Contino si è fatto conoscere a livello nazionale ed internazionale.

Oltre ai suoi libri, lo studioso divulga il suo sapere su riviste di indiscutibile prestigio quali:

Rivista “Mistero Magazine” (La rivista ufficiale della nota trasmissione Mediaset.

Rivista “Sirio magazine”.

La rivista “Misteri D’Italia”.

La rivista “Enigmi”.

La rivista “Italia Misteriosa”.



In tutto ciò il nostro scrittore non ha mai dimenticato le sue origini e ci informa che presto saranno divulgati i suoi studi incentrati proprio sul Cilento, la sua amata e indimenticabile terra natale.