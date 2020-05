Come dice Seba Agresta, un brano semplice e coinciso nato nel bel mezzo di una riflessione. Il messaggio che vuole mandare attraverso esso, è quello di non aver paura di amare e di esternare ciò che sentiamo, perché è solo così che possiamo dimostrare di essere quelli che sanno amare di più, nonostante tutto. E un altro messaggio importante è quello di non aver paura di soffrire citando una frase molto celebre di una canzone di Ultimo: "e ricorda è dal dolore che si può ricominciare."

Seba nasce il 02/07/1995 a Pontedera. Sin da piccolo viene contraddistinto dalla sua forte passione per la musica fino ad adesso sempre con gli stessi sogni e stesse ambizioni. Ha partecipato a numerosi concorsi canori, tra cui uno dei più conosciuti che è il TOUR MUSIC FEST di Mogol. Successivamente ha partecipato ai casting di X- FACTOR per due volte consecutive, e ultima ma non meno importante, è stato convocato ai casting di Amici negli Studi Mediaset a Roma. Non si è fatto mancare decisamente niente, ma ancora punta sempre più in alto, verso il suo unico obbiettivo anche se spesso è molto difficile poiché non è semplice al mondo d’oggi intraprendere una carriera musicale, ma Seba è sempre stato disposto ad andare contro chiunque e qualunque cosa pur di coronare il suo più grande sogno, e se continua di questo passo presto ci riuscirà.