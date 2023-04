Il progetto Meteopatik nasce dalla collaborazione tra il dj Andrea K Cappelletti, il musicista Giuseppe Bartoli e la voce di Miki Cosmo. Il percorso di Meteopatik era iniziato con il singolo "Il Viaggio", un percorso che purtroppo è stato interrotto dalla prematura ed improvvisa scomparsa di Miki Cosmo, che è non stato solo un cantante. E' stato a lungo tra i più affermati vocalist italiani. La sua voce ha regalato emozioni a mille serate house negli anni 2000.



Il 18 aprile 2023, ovvero il giorno del compleanno di Miki, in tutti gli stores digitali esce l'album dei Meteopatik intitolato "Bimbi 4ever", ovvero per sempre. E' un disco che è prima di tutto un omaggio a un artista pieno di talento, dalla voce davvero particolare. Probabilmente sarà anche l'ultimo album di questa formazione, che ha perso il suo leader ed è un modo per augurargli buon viaggio. Il bello della musica è però che resta, per sempre a regalare nuove emozioni a nuove generazioni di ascoltatori. "Bimbi 4ever" contiene brani molto diversi tra loro e spazia tra pop e musica elettronica in modo originale e sempre immediato. "Wooferfood", ad esempio, è un brano ipnotico in itlaiano dal ritmo irresistibile e ha un testo in italiano decisamente coinvolgente. Il disco si apre invece con "God", un brano in inglese dall'andamento lento e prosegue con "Il mio lato peggiore", una canzone invece ironica che racconta il potere, non sempre positivo, della notte. Riassumendo, la musica di Meteopatik è, e sarà per sempre, un viaggio stralunato in un mondo diverso, fatto di sonorità originali, e testi che colpiscono, sia quando sono in italiano, sia quando la lingua scelta è l'inglese.



Per ascoltare l'album: