Antonio Alexander Pascuzzo, un18enne di Buonabitacolo (SA), è scomparso nel nulla da venerdì scorso.

Sono stati allertati i carabinieri della locale stazione che, hanno cominciato le ricerche del ragazzo.

Uscito dopo una telefonata, ai familiari ha detto che andava a comprare le sigarette.

Il ragazzo ha vissuto in Perù con la madre, era in Italia con il padre da giugno per stare con lui.