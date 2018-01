Samsara on Tour e Samsara House fanno ballare l'Italia... mentre al Samsara Beach - Riccione ci si scatena a Pasqua e Pasquetta 2018

A gennaio si balla di meno? Sicuramente non accade nell'universo Samsara Beach! Sabato 27 gennaio i party legati all'universo Samsara, all'ormai conosciutissimo tour che ha un sottotitolo che scalda, "Catch the Summer" (prendi al volo l'estate), sono addirittura tre: Max Baccano e Danilo Seclì sono in Svizzera, al P1 Club di Zurigo. Andrea Maggino e Marco Santoro, i protagonisti musicali di Samsara House, fanno scatenare il Jaguar di Firenze mentre si balla con la spiaggia più hot d'Italia pure a Terni, in Umbria. Alla voce c'è Chicco, in console Botteghi mentre la tromba è quella di Gabriele Blandini. E che succede a Riccione? E' appena stata annunciato un doppio beach party per Pasqua e Pasquetta 2018, ma nel frattempo il 24 gennaio va in scena l'ultimo di una serie di dinner & after show scatenati con Fabrizio Piccino.

Ovviamente il Samsara è in tour anche a febbraio 2018. Le date sono tutte disponibili su Instagram (https://www.instagram.com/samsaratour/) e su Facebook (https://www.facebook.com/events/1562440027135832/). Già confermate date in provincia di Salerno, a Vicenza, a Brescia…

https://www.samsarabeach.it/