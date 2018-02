Città Vallo: "l'unione fa la forza", il futuro del Vallo di Diano nella prospettiva del Comune Unico.

#Buccinasco: il comune chiede conto a “open fiber” per i lavori di cablaggio in fibra ottica

16/11/2017 22:07 - #Buccinasco Ho convocato i responsabili della società “open fiber” per giovedì prossimo in comune, in modo da chiedere conto dei lavori in corso per il cablaggio in fibra ottica della città. Se non ci… (Rino Pruiti [blog] Buccinasco Italia)