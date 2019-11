Il Fashion Magazine seguito oramai ma migliaia di utenti, grazie all’intensa attività digitale, raggiunge l’obiettivo prefissato, quello di accompagnare l’utente all’acquisto.

InVoga Magazine, nasce dall’idea di voler accompagnare gli utenti durante il proprio shopping online. Sin da subito, l’intero gruppo di lavoro ha avuto il desiderio di realizzare un contenitore di qualità, che fosse di compagnia a chi desiderava sfogliare un giornale online, senza doversi soffermare necessariamente sul mondo del gossip, ma avvicinarsi al fantastico mondo della Moda, make-up e Viaggi, attraverso una comunicazione diretta, onesta e qualitativa.

Il primo obiettivo viene raggiunto quasi subito, perché grazie ai contenuti prodotti, il pubblico incuriosito aumenta, portando il traffico web a picchi di interesse, anche in orari serali e accrescendo la conoscenza del Brand in un settore molto competitivo. La redazione, formata esclusivamente da personale professionale, certo non si è accontentata di raggiungere il primo obiettivo ma ha lavorato, con sinergia, al raggiungimento del progetto studiato prima con molta attenzione e raggiunto nelle ultime settimane.

Un Fashion Magazine che si rispetti, questo è oggi InVoga Magazine! Capace di raggiungere nuovi mercati, anche quelli internazionali, grazie alla realizzazione di uno strumento non solo interessante ma altrettanto utile, permettendo ad ogni utente di poter accedere con facilità all’acquisto.



Per la prima volta un Magazine con una duplice funzione, comunicazione e vendita, che spesso non camminano di pari passo, ma che con una strategia ben definita riescono a raggiungere il successo. Grazie all’intenso lavoro del reparto Digital PR e le Redazioni, il Fashion Magazine oggi, realizza contenuti altamente interessanti che stimolano l’utente all’acquisto, grazie ad informazioni reali e pertinenti, ad immagini nitide e grandi che non penalizzano il Magazine nemmeno dal Mobile. Ogni prodotto menzionato ha al suo interno un link, che riporta esclusivamente sullo shop istituzionale, questo non solo genera traffico ed interesse ma soprattutto vendite.

Ancora un successo, giunto solo grazie alla collaborazione tra i tanti professionisti presenti un progetto nuovo, dinamico e ben strutturato sul mercato che oggi, permette ad una realtà in forte espansione, di raggiungere mercati internazionali, di presentare le aziende più rinomate del mondo della Moda, Makeup, Viaggi e dedicare una sezione all’arte, sempre troppo poco conosciuta.

InVoga Magazine, ancora una volta un successo!