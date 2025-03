Italtekno si afferma tra le aziende a più rapida crescita in Europa, conquistando un posto nella prestigiosa classifica FT1000: Europe's Fastest Growing Companies 2025, pubblicata dal Financial Times in collaborazione con Statista.

Questo riconoscimento seleziona le 1000 aziende europee che hanno dimostrato la maggiore crescita di fatturato nel periodo 2020-2023, un periodo segnato da sfide economiche significative.

Con un tasso di crescita assoluto del 202,3% e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 44,6%, Italtekno si posiziona al 780° posto, affermandosi come una delle aziende a più rapida crescita in Europa.

"Siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento, che testimonia l'impegno e la dedizione del nostro team nel perseguire l'innovazione e la crescita sostenibile," ha dichiarato Guglielmo Speciale, CEO di Italtekno. "Questo risultato è il frutto di una strategia aziendale focalizzata sull'eccellenza tecnologica e sulla creazione di valore per i nostri clienti e per il territorio."

L'impegno di Italtekno non si limita infatti alla crescita aziendale, ma si estende allo sviluppo del territorio. Il CEO Guglielmo Speciale è parte della società di gestione della Zipline Sicilia e dell'altalena più alta d'Europa, situate nelle Madonie, a San Mauro Castelverde, contribuendo così alla valorizzazione delle risorse locali.

L'impegno del gruppo ha già portato altri riconoscimento all’Azienda tra i quali "Leader della Crescita 2025" da Sole 24 Ore e Statista, che premia le 500 aziende italiane con la maggiore crescita di fatturato, e il premio "Stelle del Sud 2024" e 2023, che ha selezionato Italtekno tra le 200 eccellenze del Sud Italia per innovazione, sostenibilità e crescita.

L'inserimento in questi prestigiosi ranking conferma il ruolo di Italtekno come punto di riferimento nel settore dell'innovazione e della sostenibilità, evidenziando il valore di un team che con dedizione e visione strategica continua a tracciare nuove traiettorie di sviluppo.