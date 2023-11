Il recente annuncio con cui Ripple ha anticipato l'approvazione da parte della Dubai Financial Services Authority per l'utilizzo del suo token all'interno del centro finanziario mira non solo a creare un precedente ma anche a favorire una ripresa rialzista.

In effetti in breve tempo l'altcoin si è rivelato pronto per un guadagno del 12% nel rally XRP.

L'attività XRP on-chain è aumentata nel corso di ottobre, il che implica un'imminente volatilità del prezzo dell'asset.