"L'impasto soffice, leggero e digeribile della nostra Pizza Gourmet è un mix di farine di grano tenero e contiene quattro semplici ingredienti: acqua, farina, sale e lievito! Proprio come da antica tradizione". Lo staff de LaBottega di Lainata (MI) presenta così la sua pizza. E continua. "Per noi fare pizza non è solo un mestiere: è creatività, è passione, è espressione. È una forma di dialogo continua...".

Perché preparare piatti speciali regala emozioni... e momenti di relax ai propri ospiti. LaBottega di Lainate (MI) è aperta dal martedì alla domenica a pranzo - puoi prenotare 02.93571316. Dalle 18 è invece disponibile il servizio di Take Away o Delivery con Just Eat. I giudizi su Just Eat, tra l'latro, sono mediamente eccellenti.

La proposta de Labottega, a Lainate (MI), è decisamente allettante e mette insieme pizza d'eccellenza e piatti perfetti per godersi momenti spensierati. La cucina che spazia tra i classici della tradizione italiana partendo da materie prime di qualità, selezionate seguendo la stagionalità. Pizze d'eccellenza, ecologica, cotte in un forno elettrico certificato dalla Associazione Pizza Verace Napoletana (AVPN). Il tutto in un locale, tra dehor e interno, è spazioso (150 coperti) e accogliente.

http://lorenzotiezzi.it/labottega-lainate-mi/

Labottega - Lainate (MI)

Cucina, pizza, cantina

Gli artigiani del gusto italiano

dal martedì alla domenica

via Pagliera 48, 20020 Lainate (MI)

0293571316

https://www.instagram.com/labottegalainate/

https://www.facebook.com/labottegalainate

http://labottegalainate.com

https://www.justeat.it/restaurants-labottega-vera-pizza-napoletana-lainate/menu