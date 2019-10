Stati Uniti, 17 topi imparano a guidare. L'esperimento, condotto dalla Richmond University, è stato realizzato per valutare la possibilità di percorrere nuove strade nella ricerca di cure per malattie come il Parkinson e la depressione.

Le macchine utilizzate dai topi sono delle piccole vetture di plastica che hanno consentito loro di andare in giro seguendo degli obiettivi per i quali erano poi ricompensati, di tanto in tanto, con delle porzioni di cereali.

A differenza di quanto accade a noi umani, guidare un auto per i topi ha contribuito a ridurre i livelli di stress, grazie all'aver acquisito nuove competenze. Adesso, agli scienziati valutare come poter utilizzare queste informazioni per la ricerca di cure contro malattie legate alla degenerazione progressiva delle cellule nervose.