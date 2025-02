RINGRAZIO LA BRAVISSIMA POETESSA MARGHERITA BONFILIO PER AVERE SCRITTO QUESTA SPLENDIDA RECENSIONE PER IL MIO ROMANZO BREVE ILLUSTRATO "CHIUSI NELLA VILLA" (cartaceo e kindle).

Un racconto avvincente e divertente.

Una storia intrigante fin dalle prime pagine che ci introduce in una bella villa settecentesca in occasione di una riunione del Circolo del Paranormale di cui il proprietario della villa, Giulio, fa parte.

Un po' come nei libri di Agata Christie ritroviamo personaggi singolari radunati insieme in unica dimora dove succederanno tanti avvenimenti, alcuni mozzafiato, altri divertenti che terranno alta l'attenzione del lettore alla ricerca di qualcosa di particolare che poi emergerà. Rimarranno tutti chiusi nella villa e dovranno confrontarsi fra loro, conoscersi, sopportarsi.

Il motivo per cui rimarranno bloccati nella villa è da ricercarsi nelle disposizioni emanate in occasione di una pandemia che ha fatto la storia e che ha costretto all'isolamento. Ma proprio perché i personaggi si ritrovano forzatamente insieme le vicende prenderanno colore di pagina in pagina stuzzicando la curiosità del lettore.

Da leggere tutto d'un fiato! (Margherita Bonfilio, poetessa)

HTTPS://PATRIZIARIELLOPERALIBRI.IT