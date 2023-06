Nel dibattito inerente all’approccio che l’Europa e, più nello specifico, l’Italia dovrebbero tenere nei confronti dell’attuale conflitto in Ucraina, manca clamorosamente l’approccio psicologico. Si, perché se ci si concentra esclusivamente sulle motivazioni ideologiche che porterebbero una persona ad essere favorevole o meno all’invio di armi alla resistenza ucraina, o a considerare quella che si sta combattendo come una guerra per procura della NATO (alleanza di cui facciamo parte) contro il massimo rappresentante dell’ex “blocco Sovietico”, non si è fatto altrettanto per comprendere le caratteristiche psicologiche di chi abbraccia, anche in modo molto convinto se non addirittura aggressivo, determinate istanze.

In particolare, tolti coloro i quali lo fanno perché palesemente interessati, vorrei concentrarmi su chi, intervistato durante una delle tante manifestazioni “pro-pace” che si sono susseguite nelle piazze d’Italia, o all’interno di trasmissioni che pullulano praticamente su ogni canale televisivo ad ogni ora del giorno, hanno fatto propria la retorica del “dialogo”. Un dialogo con Putin che dovrebbe essere capace di far cessare ogni ostilità da parte sua nei confronti degli ucraini, sottintendendo una personale capacità dell’interlocutore (o degli interlocutori) nell’influenzare, se non addirittura plagiare, il dittatore russo. Un’istanza, questa, che è riscontrabile in una parafilia poco nota ai più, ma particolarmente importante per gli effetti potenzialmente disastrosi che può aver qualora non venga in tempo riconosciuta: l’ibristofilia. Seppur evidenziata dagli studi principalmente nel sesso femminile, questa parafilia si caratterizza per una serie di manifestazioni che hanno tutte come oggetto del proprio pensiero la figura di un pericoloso criminale. Più pericoloso è, meglio ancora, precisamente. Non stupisce che possa quindi essere stata riscontrata anche in persone che l’hanno indirizzata verso noti rappresentanti di regimi spietati, come Hitler e i gerarchi nazisti. Non solo, chi ne è colpito può avere in diversi casi un tasso di istruzione elevato e ricoprire ruoli di rilievo, così come un QI particolarmente alto.

Ma cos’è, nello specifico, l’ibristofilia? È primariamente una parafilia legata alla forte attrazione sessuale nei confronti di un soggetto capace di macchiarsi delle peggiori azioni, quali stupri, omicidi, atti di pedofilia o genocidio, ma che tra le sue varianti può mostrarsi semplicemente come ammirazione latente nei confronti del criminale o come la credenza di “poterlo cambiare”. Ora, senza prendere in considerazione chi risulta sessualmente coinvolto dall’immagine del tiranno russo, nelle ultime due varianti si possono tranquillamente ritrovare i dichiarati filo-russi, così come i favorevoli al “salvifico dialogo”.

L’ibristofilia riscontrabile in chi si schiera in modo esplicito dalla parte di Putin è spiegabile con l’idea che egli rappresenti un ideale di “maschio alfa” capace di mettersi contro tutto e tutti pur di prendersi ciò che vuole (l’Ucraina e i suoi abitanti, in questo caso), un esempio di mascolinità che trova le sue radici nel mondo animale, dove virilità e potenza sono necessarie per imporsi sugli altri membri del branco. L’ibristofilo ammira il dittatore (o generalmente il criminale, il più delle volte un serial killer) perché se da una parte ne invidia il potere che implicitamente vorrebbe possedere a sua volta, dall’altra vorrebbe essere da lui protetto in modo da sentirsi al sicuro tra le sue braccia.

Nel caso del pacifista di professione, invece, la retorica del rifiuto per l’invio di armi ai partigiani ucraini in favore di un ipotetico dialogo con Putin nasconde una fantasia di salvezza autoreferenziale e narcisista, per la quale la propria persona, fazione o, in questo caso, nazione (l’Italia), sarebbe così speciale da avere quelle abilità necessarie per poter cambiare un uomo che da più di vent’anni uccide gli oppositori politici, depreda il suo popolo attraverso il regime cleptocratico che ha instaurato e invade e distrugge i Paesi vicini in nome di un nemmeno troppo nascosto tentativo di ricostituzione dell’Impero Russo (Cecenia, Georgia, Crimea e oggi Ucraina). Non solo, anche la negazione e minimizzazione delle sue responsabilità mediante l’uso di una particolare dialettica incentrata sulla ricerca delle ragioni alla base del suo comportamento criminale è una caratteristica tipica che si riscontra nei soggetti affetti da ibristofilia. L’autrice Sheila Isenberg, nel suo volume “Women who love men who kill”, riporta come questi ultimi siano motivati anche dall’andare contro “il sistema”, lo stesso sistema che ha costretto il criminale a delinquere e che ora vuole punirlo per questo. Nel caso di Putin il “sistema” viene individuato principalmente nella NATO che si sarebbe troppo allargata ai suoi confini, poco importa se questo sia avvenuto perché i Paesi limitrofi hanno deciso volontariamente di entrarvi in quanto spaventati dalla Russia.

Inutile dire che, da parte dei fautori del dialogo e dei fan di Putin, chi si schiera apertamente contro di esso e a favore dell’invio di armi all’Ucraina non può che essere visto come un esponente di quel “sistema” vero responsabile del conflitto, e quindi a sua volta un nemico. Un guerrafondaio, più precisamente. La storia della criminologia riporta innumerevoli casi di persone che si sono apertamente schierate nei confronti di criminali macchiatisi delle peggiori azioni possibili perché influenzate da ibristofilia. È il caso della psicoterapeuta israeliana Tamar Segal, che nel 1995 aiuta ad evadere dal carcere il serial killer tedesco Thomas Holst, un ragazzo noto agli amici per il suo ostentato pacifismo, responsabile dello stupro, della morte e della mutilazione di almeno tre ragazze tra il 1987 e il 1989. Il motivo? Considera ingiusta la sua detenzione e crede di poterlo manipolare a tal punto da riportarlo sulla retta via, giungendo a nasconderlo presso la propria abitazione dai poliziotti incaricati di cercarlo e ricondurlo in carcere. In realtà, una volta finita la fuga dell’assassino, si scopre che è stato il killer a manipolare la donna, che invaghita di lui (nonostante la sua omosessualità) aveva deciso di assecondare la sua volontà di evadere. Arrestati entrambi e reclusi in carcere, la Segal sposa Thomas Holst nel 1997 dentro l’istituto penitenziario. Un caso ancora più terribile è quello di Arthur Shawcross, assassino seriale statunitense responsabile dello stupro e della morte di due bambini negli anni ’70, che, condannato alla pena di 25anni di carcere, riesce ad ottenere la libertà condizionale dopo soli 14anni grazie al consulente del lavoro dell’unità di igiene mentale del carcere, così come della commissione destinata a conferirgli la libertà sulla parola. Convinti di averlo cambiato in meglio tanto da averlo riabilitato completamente (e a loro volta manipolati dall’assassino che, tutt’altro che stupido, li asseconda dicendo loro quanto vogliono sentirsi dire), danno il parere favorevole che si conferma decisivo per il suo rilascio anticipato. Ciò che ne consegue è tragico: 12 ragazze verranno ritrovate uccise dopo essere state violentate (e in parte cannibalizzate) dal serial killer. Il tutto causato da un’ibristofilia non riconosciuta nelle autorità preposte alla valutazione dei detenuti.

Questi esempi, scelti tra i tanti disponibili, sottolineano la pericolosità della parafilia, una delle poche considerate potenzialmente letali per il soggetto che ne soffre, oltre che per il resto della società. Difficile non immaginare cosa potrebbe accadere, sia all’Ucraina che al resto d’Europa, se veramente cedessimo davanti alla retorica della narrazione relativa alla ricerca di dialogo con Putin, visti i mezzi di distruzione di cui l’uomo dispone. Perché la realtà è molto più semplice e brutale, tanto da obbligarci a capire che la ricerca della pace, quella vera, in determinati casi non può che passare dalla sconfitta (ed eliminazione) di chi materialmente ha scatenato il tutto.







