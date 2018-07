Naufragio al largo della Libia: non ci provate, gli assassini sono altrove

Avevamo previsto che alla prima sciagura in mare il nostro governo sarebbe stato accusato di omicidio e mancanza di soccorso. La nave spagnola Open Arms, bandita dai nostri porti per immigrazione clandestina, ha intercettato al largo della Libia una zattera con a bordo una donna viva e un'altra donna morta insieme al suo bambino.

Cosa sia successo ancora non si sa. Sappiamo solo che i buonisti, sostenuti da Saviano e company, hanno attaccato Salvini definendolo in pratica un assassino di donne e bambini perché-secondo la loro versione-la messa al bando delle Ong decisa dal governo ha lasciato il destino dei naufraghi nelle mani della guardia costiera libica.

Non si sa ancora se quelle foto sono vere o finte; se la notizia è autentica o creata ad arte per farne un caso politico. Questo lo stabiliranno le indagini. Ma una cosa è certa: è inutile che vi affanniate a escogitare trappole facilmente prevedibili e scontate, perché Salvini non è un assassino, gli assassini vanno individuati altrove e sono numerosi.

Sono i governi africani che anziché monitorare i propri confini permettono il passaggio di carovane di disperati lucrandoci sopra. Sono i criminali che si arricchiscono con la tratta di esseri umani. Sono le madri incoscienti che mettono a rischio la vita dei loro figli. Sono le cancellerie europee che fino a ora si sono sempre girate dall'altra parte.

Nessuno mette in discussione che questa mattanza va fermata. Ma se la pietas umana è sacrosanta davanti alle disgrazie del mare, le strumentalizzazioni delle vittime, no. Tantomeno se queste sono magari finte vittime immortalate con lo scopo di scuotere le coscienze pubbliche e ricattare i governi usando i profughi come scudi umani.

Salvini non c'entra nulla con i morti in mare. La sua decisione di chiudere i porti era ed è una decisione azzeccata, visto che il fuoco di sbarramento che sta incontrando questo governo, dimostra che la strada per il cambiamento è ormai avviata e Salvini intende mantenere il punto, senza arretrare di una posizione.

Il capo del Viminale ha infatti ribadito la sua decisione di tenere i porti sigillati. E per noi fa bene a tenere il pugno duro. Perché sappiamo benissimo chi sono i responsabili di queste sciagure. Sappiamo bene che il governo Conte è dalla parte giusta e, con tutto il rispetto per chi sui migranti piange lacrime di coccodrillo, vogliamo che ci resti.