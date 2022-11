I Mondiali di calcio in Qatar, in programma dal 20 novembre al 18 dicembre 2022, per la seconda volta non vedranno la nazionale italiana tra le partecipanti... ma non è certo il momento per intristirsi.



Per chi ha voglia di vivere l'evento con la giusta serenità, anzi con un bel po' di divertimento, come un "Top Player", può godersi, su YouTube e altrove, il nuovo singolo degli Atomici, pubblicato da Jaywork Music Group.



Il video è un inno al divertimento estivo che può pure continuare in autunno, perché senza divertimento e ballo e musica si può vivere, ma la vita è un po' meno divertente.



Ma chi sono gli Atomici? Sono Daniele Greco (BK), classe 1982 & José Capitani, classe 1983, artisti che si sono rimessi in in gioco dopo 10 anni di astinenza forzata... "Noi ascoltiamo un po' di tutto, creiamo playlist e ogni momento ha una canzone adatta. Di musica da ascoltare, specie in questo periodo, ce n'è moltissima e non ci concentriamo ad ascoltare un singolo artista specifico ma abbiamo sempre le orecchie impegnate", raccontavano in un'intervista qualche mese fa.



Atomici - Top Player (Jaywork Music Group)

https://youtu.be/dw_WjeGzADU





Jaywork Music Group, che tra le altre pubblica le produzioni D:Side, è presente ed attiva sul mercato discografico dal 1998. Dal 2011 Luca Facchini, dj e produttore, ha acquisito il marchio e tutto il catalogo trasferendolo a Ferrara per proseguirne l'attività discografica. Dal 2018 Luca Peruzzi diventa A&R delle Label di Jaywork e gestisce il gruppo con Luca Facchini. Jaywork Music vanta all'attivo la produzione di numerose Hit tra le quali il progetto "2Black" con la notissima "Waves of Luv", che ricalca il grande successo del brano musicale "In alto mare" di Loredana Bertè.