Lui è Chantal Tirabouchon ed è la Drag rivelazione di quest’anno , che sarà la regina indiscussa del GAY FACTORY in Abruzzo, che prenderà vita dal 30 ottobre, notte di Halloween, tutti i sabato notte!

Ma chi è Chantal Tirabouchon? Un nome d’arte che racchiude ironia e arte del travestitismo, con rappresentazioni di personaggi che spaziano dal mondo del cabaret a quello di icone gay sacre, come Gloria Gaynor o Madonna…

Una Drag Queen fuori dagli schemi e carismatica, non a caso è uscita fuori dalla scuderia della MDM ART CORPORATION diretta da Maximo De Marco, uno degli Art Director più importanti a livello Internazionale, tutor di personaggi del calibro di Juana Jimenez!

Tra i personaggi più amati, che porta sul palcoscenico , quello della Chantosa, tra teatro e avanspettacolo, che la Tirabouchon interpreta in modo sarcastico e assolutamente inedito…

Tra i suoi progetti imminenti, quello di approdare in Spagna, nel mese di ottobre, dove sarà Guest Star di un evento organizzato appositamente per il suo debutto internazionale, in uno dei locali più famosi della Gay Street di Barcellona! E dove verrà premiata dall’European Gay Network di Barcellona come Drag Queen rivelazione dell’anno!

Per l’occasione Chantal Tirabouchon girerà nei luoghi più caratteristici di Barcellona, un video esclusivo, che sarà la sigla di tutta la stagione 2021/22 del GAY FACTORY!