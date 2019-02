Clamoroso agli Italian Porn Awards 2018: vince Fabrizio Corona, ultimo Rocco Siffredi

Poche ore fa la piattaforma Hard Channel di Heidy Cassini, sulla quale ogni anno si svolgono le votazioni degli Italian Porn Awards, gli oscar del cinema e del settore eros italiano, ha pubblicato la lista completa ed ufficiale dei vincitori 2018. Mai come quest’anno ci sono state faide che hanno trovato la loro conclusione, faide che continuano nella loro ascesa nonché tantissime sorprese inaspettate.

Una di queste è certamente la storica vittoria di Fabrizio Corona, premiato Personaggio maschile: dietro di lui si sono posizionati il regista Piero Cavallari, il presentatore Corrado Fumagalli ed il giornalista Massimo Bonera. La vittoria di Corona è storica per essere il primo personaggio maschile esterno all’eros a vincere il premio più ambito del settore per adulti italiano: Fabrizio che ha da poco terminato la sua love story lampo con Asia Argento ha colpito l’immaginario di tanti fans dell’hard, forse per la sua personalità sempre molto eccentrica e trasgressiva, caratteristiche sempre molto amate da una certa fascia di ammiratori e fanatici del mondo a luci rosse.

Il premio Personaggio femminile invece se l’è aggiudicato Katia Rossellini, la cui disabilità ha commosso l’intero web. La futura madrina del galà degli Italian Porn Awards è riuscita a spuntarla dopo un testa a testa durissimo con le altre nominate: dietro di lei si sono piazzate Vera Atyushkina, Le Donatella, Mercedesz Henger ed Heidy Cassini.

Nella categoria VIP mediatico leggendaria vittoria di Felix Belmondo che riesce a sconfiggere l’arcinemico di un tempo Andrea Diprè. Terzo si è piazzato Alex Magni, il celeberrimo re del porno amatoriale. La faida tra Belmondo e Diprè è iniziata diversi anni fa: i due si sono sempre snobbati ed attaccati con frasi dette e non dette. In questa edizione degli Italian Porn Awards si sono ritrovati l’uno contro l’altro: la fine di un epico scontro che ha tenuto molti fans dell’hard sulle spine è arrivato al capolinea, determinando Felix Belmondo il VIP mediatico più ammirato dai tanti estimatori del genere.

VIP mediatica invece è stata probabilmente una delle categorie più combattute di tutte: ad aggiudicarsi la celebre targa d’oro è stata la bionda soubrette dalle curve prosperosissime Francesca Cipriani, seconda classificata Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, terza è finita Malena, già VIP mediatica 2017, poco dopo troviamo Lisa Ann, Priscilla Salerno, Vivian Darkangel, Nina Moric ed Elettra Lamborghini.

Altra categoria in cui ci sono state delle sorprese è certamente quella di Mister social in cui ha vinto Franco Trentalance, davanti a Piero Facendola e Salvatore Fiorello, ultimo ad enorme sorpresa è arrivato Rocco Siffredi.

Nella sezione Miss social invece trionfa la spumeggiante Paola Saulino, balzata agli onori della cronaca per delle fellatio promesse a coloro che avrebbero votato NO al referendum del 4 dicembre 2016, oggi sul suo Twitter è impegnata in un nuovo format, sul podio si sono piazzate Vittoria Risi e Martina Dell’Ombra, celebre blogger che ha cavalcato il vento della celebrità proprio grazie alle provocazioni che lanciava dalla sua pagina Facebook.

Anche quest’anno ad attirare le luci dei riflettori è stata la categoria Top & flop: anche qui non sono mancate le sorprese, come il trionfo di Ivan Cattaneo rivelazione del Grande Fratello VIP, all’ultimo posto il flop di Eva Henger a L’Isola dei Famosi.

Nella categoria Miss anno ha vinto Rebecca Pepe; Neo sexystar invece se l’è aggiudicata Crystal Anderson.

Sexystar stravince Gessy B; nella categoria Mistress è Jennifer Cruel ad essere la più amata; tra i Fotografi ottiene il quarto titolo consecutivo Loris Gonfiotti.

La migliore Agenzia d’Italia risulta essere ancora una volta la Fantasy Studio di Davide Gambin ed Alexia Mell; Best show invece è stato assegnato alla bellissima Cora Kait che vince il suo terzo award consecutivo in tre categorie diverse; invece il premio Lesbo show se lo aggiudicano Ramona Pepe & Liana Winter, nelle ultime posizioni c’è Suzie Q sia con Cristina Miller sia con Nina Moon.

Premio Performance invece pari merito fra Maverick “The Crow”, il sosia italiano di Brandon Lee, e la coppia hard blasfema composta dalla pornostar alessandrina Valery Vita ed il porno fachiro Trip Conte, mentre il premio Scrittore è del leghista del Sud Salvo Di Costanzo con l’opera “Il cielo sopra Sofia” che batte di misura il suo storico rivale comunista Mimmo Lastella.

Premio Fiera lo vince l’Erotik Festival dello Showgirl Bolzano, mentre il premio Website va ad Hard Channel TV e la categoria Crea eventi se la aggiudica la Heidy’s Angels.

Nella sezione Giornalista vince il mio celebre collega Massimo Bonera “Il Ciarlatano”: a tal proposito volevo ringraziare la piattaforma di Heidy Cassini per la grande opportunità datami, anche se il sottoscritto è arrivato secondo è stato veramente un piacere per me poter concorrere tra i migliori.

Neo attrici stravincono le Dellai Twins; come Pornostar si impone Susanna Bella: dopo una lunga assenza dai set hard sembra proprio che i fans non l’abbiano mai dimenticata.

Neo attore vince Marco Arco, mentre il premio Pornoattore è di Jack23, già vincitore qualche mese fa del Bergamo sex gold; premio Coppia hard è vinto da Mary Rider & Eric Capitano, ultimi incredibilmente ci sono Lady Muffin & Tommy ‘a Canaglia: anche se i due sono indiscusse web star, probabilmente i fans dell’hard trovano noioso il fatto che la bella suicide girl non giri con altri pornoattori oltre il marito.

Nella categoria T-Girl vince di pochissimo margine Veronika Havenna, battendo la campionessa uscente ed apparentemente imbattibile Alessia Bergamo.

Premio Regista va ad Axel Ramirez: il regista partenopeo riesce a battere il suo mentore Andy Casanova, che si piazza in seconda posizione a pochi voti da lui. Analoga situazione c’è stata l’anno scorso ma a parti inverse, pare proprio che la faida che va avanti da oltre 6 anni non abbia ancora una fine. È certo che i due ex grandi amici, ed ora rivali senza scrupoli, continueranno a scontrarsi con in palio il titolo di miglior regista italiano per molto tempo ancora.

Come Produzione si afferma una new entry, la Jack23 Production, ultima con solo l’1% dei voti c’è la Napolsex: mai nessuno aveva fatto un risultato così negativo in tutta la storia degli Italian Porn Awards.

Premio Cinema surreale va alla Francesco Malcom Production; premio Carriera sexystar va alla meravigliosa Justine Gromada, ultima classificata Giglian Foster, ma la bella padovana avrà possibilità di rifarsi: non avendo ritirato il premio Sexystar al galà dell’anno scorso, lo potrà fare quest’anno.

Premio Carriera attrici va alla spezzina Michelle Ferrari; premio Carriera attori va all’attore proiettato verso una carriera di successo nel cinema non hard, Andrea Autullo; premio Carriera registi va ad uno dei registi più controversi e seguiti di sempre, Matteo Swaitz.

Premio Miss scambisti vince Gattina Cris; Webcam-Girl, una delle ultime categorie inserite, va a Russianxxtasy; il miglior Locale d’Italia è il Cocò di Venezia, una delle location più belle e suggestive dove hanno luogo eventi e serate di altissimo livello.

Quest’anno la giuria ha deciso di inserire anche le categorie mondiali che hanno dato i seguenti risultati: Sexystar mondiale Eden Rocket; Neo attrice mondiale Skyla Novea; Neo attore mondiale Juan El Caballo Loco.

Pornostar mondiale Jarushka Ross che vince sul filo di lana contro Lola Taylor: le due sono state appaiate per grandissima parte della votazione, ma all’ultimo i fans dell’attrice ceca hanno consentito alla loro beniamina di vincere ed ottenere questo sudatissimo ed importantissimo traguardo.

Pornoattore mondiale va al celebre attore austriaco Mick Blue; T-Girl mondiale va a Venus Lux.

Il premio Regista mondiale lo conquista l’italoamericano Axel Braun, regista pluripremiato agli AVN di Las Vegas per le sue porn parodies sui supereroi della Marvel e della DC Comics; seconda si piazza Stormy Daniels, la famosa pornostar americana, da poco anche regista, che mesi fa rivelò alla stampa statunitense di essere andata a letto, sotto cospicuo compenso, con l’attuale presidente degli USA Donald Trump.

Produzione mondiale stravince la Brazzers, infine il premio Fiera mondiale se lo aggiudica Eroticky Veletrh di Praga.

Gli Italian Porn Awards ogni anno ci riservano sempre tante sorprese, ma mai come quest’anno ci sono stati così tanti colpi di scena sia prima, sia durante le votazioni. Questa edizione sarà ricordata come quella che ha aperto le porte non solo a personaggi dell’eros, ma anche ai personaggi dello spettacolo che non sono direttamente collegati all'industria per adulti, a dimostrazione che le celebrità dell’eros italiane non hanno nulla da invidiare rispetto a tutte le altre. Così come sarà ricordata per essere l’edizione che ha finalmente incoronato artisti stranieri: per anni il cinema hard italiano è rimasto chiuso in se stesso, questa apertura verso l’Europa ed il Mondo fa sperare in grandi collaborazioni che vanno ben oltre i confini geografici.