Apple mercoledì ha presentato i suoi nuovi prodotti a partire dall'iPhone, arrivato alla serie 14. Le caratteristiche principali dei nuovi smartphone della Mela? L'aver sostanzialmente evitato aumenti di prezzo e l'essersi concentrati più sugli aspetti collegati alla sicurezza che su nuove appariscenti specifiche tecniche, come la capacità di rilevare un incidente d'auto oppure poter effettuare una chiamata di soccorso da qualsiasi località anche la più remota utilizzando la tecnologia satellitare (servizio gratuito per due anni) con iPhone 14.

Qualche novità al comparto tecnico vi è comunque stata e riguarda soprattutto le fotocamere e la durata della batteria, mentre gli iPhone Pro utilizzano anche un nuovo processore processore.

Nella stessa occasione, sono stati presentati anche i nuovi Apple Watch e le nuove AirPods.

A differenza di quanto avvenuto con gli iPhone, molte sono le funzionalità apportate da Apple alla serie 8 dei suoi nuovi orologi che avranno una batteria di maggior capacità, una maggiore impermeabilità oltre che una maggiore resistenza alle variazioni di temperatura per funzionare in ambienti esterni. Migliorato anche il tracciamento GPS.

Anche gli orologi manterranno gli stessi prezzi dello scorso anno scorso, con un modello SE aggiornato e più economico, e come gli iPhone avranno la capacità di rilevare quando un utilizzatore ha avuto un grave incidente d'auto e saranno in grado di chiamare i soccorsi. Il nuovo orologio della serie 8 ha anche un sensore per controllare le variazioni di temperatura in grado di monitorare l'ovulazione.

Novità hardware e funzionali. anche per gli AirPods a partire dal nuovo chip H2 ed il nuovo audio spaziale personalizzato, che utilizzando la fotocamera TrueDepth consente di creare un profilo personale in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie.