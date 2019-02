Ben Dj, tanti party al top e "Back and Gucci (Shake it Up)"

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì Ben Dj è in console al Bullona di Milano, uno dei locali più esclusivi della città. E' perfetto per chi ha voglia di muoversi a tempo e prima mangiare molto, molto bene. Ogni giovedì invece è al Canteen, sempre a Milano, un altro dei locali di riferimento in città Sabato 16 febbraio è invece al mixer del Noir di Lissone (MB), grande disco perfetta per muoversi a tempo. E domenica 17 febbraio? Ben è ancora al mixer del Canteen...

E che succede dal punto di vista discografico^ Ben DJ continua a regalare emozioni a chi vuol ballare e muoversi a tempo con i suoi dischi. Il suo nuovo disco è "Back & Gucci (Shake It Up) ed è appena uscito su Ego Music Italy. Il ritmo di questo brano è decisamente "dance groovy". Come "Hold Tight" e "Thinking About You", due dei precedenti singoli di Ben Dj, brani che hanno superato complessivamente i dieci milioni di ascolti, anche "Back and Gucci (Shake it Up)" di voglia di muoversi a tempo ne regala un bel po'.

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018 ed è successo a Milano il 5 dicembre 2018 quando Pirelli ha organizzato un super party in onore di The Cal 2019)...



