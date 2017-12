Juve - Roma: tra dispetti e rancori

Juventus-Roma è lo scontro meno natalizio che si potesse scegliere per riportare il calcio a Natale.

Un tempo, prima che i calciatori scoprissero "Natale a Miami" era già così, ma va bene ugualmente, e la faccenda ha pure un forte richiamo passionale.

Di solito Juventus-Roma è una partita spartiacque, cambia il corso delle cose, spacca, non lascia quasi niente immutato. Spesso addirittura velenosa.

E ora può spaccare e decidere più di quanto non lo abbiano fatto prima Napoli-Juve (0-1), Juve-Inter (0-0), Roma-Inter (1-3), Napoli-Inter (0-0).

Il match di sabato sera si disputerà allo Juventus Stadium e questo, da punto di vista della statistica non è un buon segno per la Roma, oltretutto reduce da una mal digerita eliminazione dalla Coppa Italia, dopo esser stata sconfitta in casa dal Torino per 2-1.

Ma c'è sempre una prima volta...