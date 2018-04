Abolizione della legge Fornero? Introduzione del reddito di cittadinanza?

Interventi sociali verso chi soffre di condizioni particolarmente difficili?

No, il primo intervento dell’attuale Parlamento a maggioranza 5 Stelle e Lega, nonostante ancora non ci sia un governo effettivo, è stato quello di approvare una spesa militare per l'acquisto di 10 droni, per un costo totale di 776 milioni di euro.