Il mistero Orlandi è fitto, ma poteva essere chiarito più facilmente se si fosse presa in considerazione una strana coincidenza: Emanuela Orlandi sparì il 22 giugno 1983, ovvero dieci giorno dopo la chiusura dell'anno scolastico 1982-1983. Poteva sparire durante l'anno scolastico. Oppure mesi dopo la chiusura dell'anno scolastico. Invece no. Fece perdere le sue tracce dieci giorni dopo la fine della scuola.

Questo è un elemento che avrebbe dovuto consigliare agli inquirenti di indirizzare le loro indagini anche verso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, dove Emanuela frequentava il Liceo Scientifico nella classe II B, convocando e interrogando i professori dell'istituto, non come indagati, ma come testimoni, perché Emanuela era una loro allieva, quindi la loro testimonianza avrebbe potuto aiutare le indagini dei magistrati. E invece-da quanto mi ha riferito Pino Nicotri-nessun professore della scuola fu convocato e interrogato. Una lacuna grave se si tiene conto che qui non si stava indagando sulla scomparsa di Cappuccetto Rosso, ma di una ragazza di 15 anni e qualche mese.

In realtà, da quanto afferma sui canali social un altro giornalista che pure ha indagato sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, Tommaso Nelli, i carabinieri si recarono alla scuola di Emanuela Orlandi, ma lo fecero solo a fine luglio, quando nell'istituto non c'era nessuno. Questo dà un'idea del modo maldestro con cui furono condotte le indagini. Nelli ha anche dichiarato di aver parlato con diversi compagni di scuola di Emanuela Orlandi, i quali non hanno avuto problemi a parlare della loro amica in termini di carattere personale, ma quando poi Nelli ha chiesto loro il motivo per cui la ragazza avesse accumulato un numero considerevole di assenze ingiustificate nel secondo Quadrimestre, ovvero prima di sparire, hanno tutti glissato l'argomento.

Non solo, ma c'è da aggiungere un altro dettaglio importante. Nelli ha dichiarato di aver chiesto alla direzione della scuola di poter consultare gli archivi amministrativi dell'istituto per vedere in quali giorni Emanuela Orlandi si assentava più frequentemente e se c'era qualcun altro della scuola che si assentava negli stessi giorni. Risultato: autorizzazione negata. Altro che silenzi del Vaticano. Qui pare che i silenzi ci siano stati in ben altri contesti.

Comunque sia andata, resta la speranza che la Commissione Parlamentare, munita di poteri inquirenti, faccia sequestrare tutto il materiale in dotazione alla scuola che frequentava Emanuela, non per gettare ombre sul Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, al contrario, per diradare le nebbie, cominciando a procedere per esclusione e restringere il campo delle ricerche. Perché, come disse un noto scrittore: “Quando tutte le strade impossibili sono escluse, ciò che resta, per quanto incredibile sia, dev'essere la verità.