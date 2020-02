Sabato, sulla pista di Losail in Qatar, è iniziato il secondo test per l'ultima 3 giorni di prove per i piloti di MotoGP, in vista dell'inizio della stagione 2020 che prenderà il via l'8 marzo prorpio su quel circuito.

Alla fine della prima giornata, hanno brillato le due Suzuki, con Rins e Mir che hanno stabilito praticamente lo stesso tempo sull'1:54 basso, distanziati tra loro di soli 2 millesimi.

La terza moto più veloce in pista è stata la nuova Yamaha di Maverick Viñales, distanziata dal duo Suzuki di circa 30 millesimi, mentre il distacco di Valentino Rossi, settimo, è stato di 4 decimi.

Con il quarto tempo, troviamo la Ducati di Petrucci a 172 millesimi da Rins, con Dovizioso, che nella prima sessione era stato il più veloce, solo 11.esimo.

Tra le due promesse della Yamaha tragata Petronas, stavolta a brillare è stato l'italiano Morbidelli, quinto, mentre Quartararo stavolta si è dovuto accontentare dell'ottavo tempo.

Al sesto posto la Honda di Marc Marquez, che in questi giorni ha rinnovato il proprio legame con la sua scuderia per ben altri 4 anni. Il fratellino Alex, invece, non è andato tanto bene, facendo registrare il penultimo tempo dopo essere finito a terra due volte, alla curva sette e più tardi alla 10.

Bagnaia su Pramac ed Espargaro su Aprilia, rispettivamente, hanno concluso la giornata con il non e il decimo tempo.