Alla base della filosofia di Hospitadella c'è la cura ottimale, che risiede nel primo approccio e nella fiducia che s'instaura tra il medico e il paziente. Le tre cliniche e un team di settanta professionisti specialisti, ogni giorno, risolvono e gestiscono numerose richieste da tutto il Paese e non solo.

Le migliori strumentazioni, la professionalità e la totale trasparenza nella diagnosi e nei procedimenti medici garantiscono il successo e la soddisfazione da ambo le parti. Con ben 30 anni di esperienza, Hospitadella è uno dei centri d'eccellenza sul nostro territorio, nello specifico sono molto conosciute le cure odontoiatriche.

In particolare uno dei fiori all'occhiello è l'implantologia: questa, permette di sostituire i denti mancanti grazie all'impiego d'impianti. Sono oltre 18.000 gli impianti inseriti, che hanno permesso a molti di recuperare un risultato estetico e un'efficienza totale per la masticazione.

Nel tempo, la clinica odontoiatrica Hospitadella ha restituito uno splendido sorriso a numerosi pazienti, molti sono volti noti del mondo dello spettacolo e della tv. Ad esempio, la giornalista e conduttrice Alda D'Eusanio, oltre ad essere una cliente è una conoscente di vecchia data del Dottor Carlo Gobbo, Direttore Sanitario di Hospitadella Clinica Odontoiatrica e fondatore di Hospitadella Medicina e Chirurgia Estetica.

E proprio Alda D'Eusanio, si sta sottoponendo ad un check up per essere in forma prima di entrare al GF VIP.

Hospitadella è anche sinonimo di bellezza. Studi avanzati nel campo della medicina e chirurgia estetica, sono a disposizione di chi vuole rinfrescare la propria immagine e regalarsi un look naturale e fresco. Tutti i trattamenti sono studiati in mondo da rispettare i desideri e i tratti di ogni paziente; soprattutto sono eseguiti rispettando i massimi criteri di sicurezza e con l'attenzione necessaria per tutto il decorso post operatorio.

Dermatologi, chirurghi plastici, medici estetici, dietologi e chirurghi vascolari lavorando in tandem avvalendosi delle sofisticate strumentazioni di ultima generazione e dei materiali migliori e sicuri in commercio. I risultati dei trattamenti e degli interventi sono veramente sorprendenti e donano ai pazienti una ritrovata bellezza tanto cercata.