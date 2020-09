A Roccapiemonte, in provincia di Salerno, intorno alle 19 di mercoledì un residente aveva scoperto il corpicino di un neonato morto, dando subito l'allarme. Il corpicino era avvolto in un lenzuolo in via Roma.

Due persone, marito e moglie rispettivamente di 47 e 42 anni, sono state fermate. Nel corso della scorsa notte sono stati i Carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno a sottoporre la coppia a fermo giudiziario.

Dal primo esame esterno della salma, è emersa una ferita all'altezza della testa della quale solo l'autopsia, che verrà eseguita all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, potrà chiarire le cause.