Brad Pitt e lo sguardo rapito dell’ex moglie Jennifer Aniston. In questi due scatti, per ora, la sola reunion che ha visto i due ex al momento più chiacchierati di Hollywood insieme alla premiazione dei Golden Globe.

La Aniston, nella cinquina come migliore attrice di una serie tv per il suo ruolo in The Morning Show - il premio è stato poi aggiudicato a Olivia Colman per The Crown - ha assistito "ammirata" alla premiazione del suo ex marito che, invece, ha vinto il Golden Globe come miglior attore non protagonista per "C’era una volta a Hollywood" di cui ha dato parte del merito sia al regista Quentin Tarantino che al protagonista, Leonardo Di Caprio.

Intervistato sul "red carpet" prima dell'inizio della serata, alla domanda se lui e la Aniston si sarebbero fatti una foto assieme, Brad Pitt ha risposto: "Incontrerò Jen, è una buona amica", prima di scherzare sul fatto che quella sarebbe stato "il secondo ricongiungimento più importante nell'arco di un anno" dopo le voci su uno speciale di Friends per la HBO.