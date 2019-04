Samsung Galaxy A40 è stato presentato ufficialmente: anche la fascia bassa ha un dispositivo per gli amanti dei selfie

Non tutti cercano degli smartphone top di gamma venduti a prezzi elevati (anche superiori ai 1000 euro), perché le necessità sono quelle di un dispositivo con delle buone prestazioni, venduto al giusto prezzo e magari con una buona fotocamera per i selfie (per condividere qualche foto su Instagram).

Se anche tu rientri in questa categoria di utenti, allora potresti trovare interessante il Samsung Galaxy A40.

Il Samsung Galaxy A40 fa parte della nuova famiglia Galaxy A che Samsung ha appena presentato.

All'interno di questa famiglia è possibile trovare smartphone adatti per le varie esigenze e questo potrebbe essere perfetto per chi non ha particolari esigenze e non vuole spendere tanto.



Queste le principali caratteristiche del nuovo A40...

Display: Super AMOLED, 5.9″, Full HD+

CPU: Octa Core (Dual 1.8GHz + Hexa 1.6GHz)

RAM: 4GB

Memoria interna: 64GB (espandibile fino a 512GB)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Fotocamera posteriore: doppia fotocamera (16MP, f/1.7 + 5MP, f/2.2), flash LED

Fotocamera frontale: 25MP, f/2.0

Batteria: 3100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15W

Lettore di impronte digitali