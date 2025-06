Molti si preoccupano alla percezione di un rigonfiamento sotto pelle, spesso sul collo, ascelle o inguine. Queste piccole "palline" sono i linfonodi, componenti cruciali del nostro sistema immunitario, che agiscono come filtri per il fluido linfatico, eliminando agenti patogeni e cellule anomale. Quando si ingrossano (linfoadenopatia), è un segnale che il sistema immunitario è in azione.

La causa più comune di linfonodi gonfi sono le infezioni, sia virali (come raffreddore, influenza, mononucleosi) che batteriche (mal di gola, infezioni dentali). Possono ingrossarsi anche per infiammazioni, malattie autoimmuni o reazioni a farmaci/vaccini.

Nei bambini, i linfonodi ingrossati sono estremamente comuni e quasi sempre benigni, legati a infezioni virali. I loro linfonodi sono più attivi e possono rimanere palpabili più a lungo anche dopo la guarigione dell'infezione. Spesso sono piccoli, mobili, morbidi e a volte dolenti, tipici di una reazione immunitaria normale. Quando preoccuparsi? Alcuni segnali richiedono attenzione medica:

Dimensioni: superiori a 1-2 cm.

Consistenza: duri e rigidi.

Mobilità: fissi e non si spostano al tatto.

Dolore: insolitamente indolori.

Crescita: rapida e progressiva.

Persistenza: ingrossati per più di 2-4 settimane senza causa apparente.

Sintomi associati: febbre inspiegabile, perdita di peso non voluta, sudorazione notturna o stanchezza estrema.⁴

In rari casi, possono indicare condizioni più serie come linfomi, leucemie o metastasi, ma questi segnali di allarme sono cruciali per la diagnosi differenziale.⁵

A volte, nonostante una visita medica e gli esami che escludano patologie gravi, i linfonodi possono rimanere ingrossati. Questo è spesso un normale residuo post-infettivo o una variabilità individuale. Non indica un problema se il medico ha dato il via libera. Quando consultare il medico? Sempre se noti un linfonodo ingrossato e presenti uno dei segnali di allarme, o se la condizione ti genera ansia. Solo un professionista sanitario può fare una diagnosi accurata. I linfonodi sono le sentinelle del tuo corpo. Impara ad ascoltarli, ma affidati sempre al medico per la diagnosi e i consigli.

