Al Bolgia, top club di Bergamo, il ritmo dell'elettronica internazionale ogni settimana continua a farsi sentire. Il 12 dicembre 2022 a far scatenare il tempio della musica elettronica sull'A4 arriva infatti Happy Birthday Dylan 29 Years. Come suggerisce il nome, si festeggiano 29 anni di vita e successi di uno dei simboli dell'elettronica da ballo in Italia e non solo. E lo si fa in quello che per Dylan è ormai la location perfetta, ovvero il Bolgia. Il party è dedicato alle sonorità techno ed hardcore che fanno muovere a tempo il mondo. E si sceglie tra due console, entrambe con una pazzesca line-up.

Protagonista, in Main Room, è il top dj producer Tatanka. Pioniere dell'elettronica, il suo nome d'arte, nella lingua degli indiani d'America, vuol dire bisonte. Ligure, classe 1979, è in pista da oltre 25 anni e dal 1998 ad oggi ha pubblicato decine di produzioni e remix e fatto ballare eventi di livello mondiale. Oltre al suo dj set di 2 ore, a celebrare la storia del Dylan ci sono in Main Room colleghi come Cecco Dj, Micky VI, Juri Carera. L'intro è di Dj Nyx e Pero, la voce di Mr Fudo.

Si balla anche nella Hardcore / Uptempo Room del Bolgia, il 10 dicembre '22, per l'evento Happy Birthday Dylan 29 Years. Il sound è quello del top dj producer belga The Dark Horror, che con il suo stile potente e originale ha totalizzato milioni di ascolti su Spotify. Non può mancare, con lui, l'italiano Claudio Lancinhouse: in console dai primi anni '90, è un simbolo della scena techno & hardcore italiana, e fa scatenare il Bolgia il 10 dicembre '22 con un dj set di ben 2 ore. Qui al mixer si alternano anche Snakill, Dj V e Dj Gabber. Il Bolgia apre alle ore 23.00 e si balla fino alle 5 del mattino.

Quello del Dylan, di scena il 10 dicembre 2022 al Bolgia di Bergamo, è solo l'ennesimo party d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Len Faki, Pawsa, Ilario Alicante, Davide Squillace e Matthias Tanzmann, Luca Agnelli, Sidney Charles, Sam Paganini, Pan-Pot, I Hate Models, Marco Faraone, Joseph Capriati o Anfisa Letyago.



10/12 Happy Birthday Dylan 29 Years @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni: https://www.bolgia.it/dylan29years/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino