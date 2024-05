Dopo la notizia del diario personale di Emanuela Orlandi prelevato dal Sisde e dove è riportato il nome di un certo “Giovannino”, con l'aggiunta dell'acronimo GPII, con riferimento a Giovanni Paolo II, Pietro Orlandi ha escluso che sua sorella possa mai aver avuto una relazione con il papa, che quelle parole furono aggiunte dalle sue compagne di scuola per scherzo e che le tentano tutte pur di "calpestare la dignità di una ragazzina".

Premesso che qui nessuno osa calpestare la dignità di una ragazza che oltre al danno deve subire pure la beffa di quanti speculano sulla sua disgrazia per ragioni di denaro, di protagonismo, di profitto editoriale, di share televisivo, di sconti sui processi giudiziari, è ragionevole chiedere se Pietro Orlandi sappia cosa voglia dire la parola “dignità”. Da quanto finora ha fatto e detto pare proprio che lui non sappia nemmeno cosa sia la dignità.

Per esempio. È dignitoso sputare in faccia a un pontefice che lo fece assumere allo Ior permettendogli di non fare il disoccupato a vita? È dignitoso accusare il Vaticano di essere colpevole della scomparsa della sorella e continuare ad abitare in un bell’appartamento in via della Conciliazione a centocinquanta metri da Piazza S. Pietro e la cui proprietà fa capo al Vaticano? E’ dignitoso fare benzina e spese a prezzi scontati nei negozi dello stesso Vaticano?

E’ dignitoso che un fratello vada in televisione a dire che nelle famosa cassetta fatta ritrovare dalla polizia si sente sua sorella “mentre viene stuprata”? E’ dignitoso che il fratello per confermare quanto detto dal “reo confesso” Marco Fassoni Accetti sbandieri per televisione, radio e giornali che Emanuela il giorno in cui è scomparsa “aveva le mestruazioni”? E’ dignitoso che Pietro Orlandi non chiarisca le frasi dette a monsignor Saverio Salerno su maneggi di “quattrini sporchi” e “soldi sporchi” quando lavorava alla banca vaticana Ior?

Ciò che rende sempre più ipocrita il fratello di Emanuela è il fatto che lui, oltre a parlare di dignità che lui stesso calpesta, continui a parlare di rapimento, affermando che il fatto che la ragazza sia stata rapita sul Corso Rinascimento non vuol dire che i mandanti non si trovino in Vaticano. Siamo alle solite accuse lanciate senza prove, ma finalizzate solo a calpestare la dignità di un'istituzione cattolica che ha già dovuto sopportare abbastanza i suoi tentativi di calpestare la dignità di Giovanni Paolo II definito pedofilo, del cardinale Agostino Casaroli bollato come molestatore e del cardinale Ugo Poletti accusato addirittura di essere il mandante dell'assassinio di Emanuela Orlandi.

Eppure l'avvocato storico della famiglia Orlandi, Gennaro Egidio, escluse ogni ipotesi che Emanuela Orlandi fosse stata rapita da qualcuno: "I motivi della scomparsa sono molto più banali di quello che si è fatto credere. Emanuela rapita per essere scambiata con Ali Agca? Ma no, ripeto: la verità è più banale ma non per questo meno amara”. Anche il magistrato Adele Rando che archiviò la prima inchiesta nel 1997 scrisse che la storia del rapimento era stata “un'abile operazione di dissimulazione del reale movente”.

Allora perché Pietro Orlandi continua a parlare di rapimento quando praticamente tutti, magistrati e investigatori, lo hanno escluso nel modo più assoluto? Facile: il rapimento fa notizia, il rapimento è chic, il rapimento fa salire gli indici di ascolto e permettere a Pietro Orlandi di essere invitato nei salotti televisivi, di essere intervistato dalla stampa, di avere i famosi follower, di tenere perfino conferenze nelle Università come fosse un guru davanti a ragazzi che nemmeno erano nati quando sua sorella scomparve, per cui non si capisce che cavolo ci vada a fare.

Allora ci chiediamo: è dignitoso continuare a calcare il palcoscenico mediatico, con tanto di presunti gadget guadagnati, cambiando ipotesi un giorno si e l'altro pure solo per intrattenere un pubblico malato di intrighi e di complotti, senza prendere nemmeno in considerazione che Emanuela sia semplicemente finita nelle grinfie di un maniaco sessuale senza abito talare?