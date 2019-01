La natura della Val Rosandra

Il Blog del Bed and Breakfast My Way oggi propone una passeggiata nella bellissima Val Rosandra. Una Valle caratterizzata dal tipico aspetto carsico, ma in questo un unicum, proprio per il torrente Rosandra che scorre in fondo alla Valle.

L'acqua gioca un ruolo fondamentale in questo ambiente, plasmando la roccia e corrodendo il calcare dona a questa terra il suo aspetto brullo e duro.

La Natura, anche qui ci stupisce con la sua caparbietà e li dove nulla sembra poter presagire la nascita della vita, ecco che si scoprono ginestre, betulle, il pino nero e fiori e sommaco e colori inaspettati si stagliano sopra la coltre di pietra bianca.

La resilienza della Natura per imperterrita insegue la vita, malgrado l'imperversare delle tempeste, ci insegna l'importanza della forza di volontà.

Non diamoci per vinti, osserviamo la natura, ci insegna la sopravvivenza, di fronte a qualsiasi avversità!