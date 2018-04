Dj Naike fa ballare lo Sky Club di Cras Montana (Svizzera)

Dj Naike, laureata in Lingue e già finalista a Miss Italia, è una dj girl di grande successo: si esibisce spesso nei club di tutta Italia e pure al Privilege di Ibiza, una delle disco più importanti del mondo... Tra i suoi dj set, segnaliamo quello del 14 aprile 2018, quando è in console allo Sky Club di Cras Montana, in Svizzera. Si tratta di un locale davvero esclusivo.

Come dj, Naike è decisamente eclettica ed un po' di sangue russo nelle vene. Suona da tempo in tutta Europa o quasi portando in console oltre al suo indiscusso fascino il suo sound internazionale nelle migliori discoteche italiane ed europee. Testimonial di noti brand italiani di gioielli e abbigliamento, la sua carriera ha preso un'altra dimensione nel 2013, dopo un'intera stagione estiva come dj resident al Cavalli Club / Café a St. Tropez, in Francia. Tra i suoi successi come producer, c'è "Wanna Move", traccia dalle sonorità house uscita sulla piattaforma Beatport con la label italiana Casa Rossa. "Hundred" invece è addirittura uscita su una compilation legata al celeberrimo Pacha di Ibiza.

https://www.facebook.com/djNaike/

https://www.instagram.com/djnaike/