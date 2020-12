Casoria. “Obiettivo Comune” si ricompatta dopo le divergenze dei giorni scorsi. Intanto la maggioranza Bene naviga a vista.

Insomma, nonostante i vari tentativi di far implodere una delle liste più votate della Città, è naufragato dopo il ritorno alla casa madre di Cassettino e Rullo. Ad annunciarlo in una nota il Gruppo di Obiettivo Comune.

“La scissione del gruppo Obiettivo Comune non ha compromesso l'unità di intenti e i valori alla base del nostro modo di essere che oggi ci hanno portato a superare quegli screzi che esistono in ogni grande famiglia come la nostra. La libertà di pensiero che ci contraddistingue e continuerà a farlo, è garanzia del rispetto dell'osservanza delle regole politiche che governano un sistema democratico che oggi sembra vacillare nella nostra città. E' con piacere, quindi - scrivono dal gruppo-, che ieri Alessandro Graziuso, Casettino Stella e Nicola Rullo sono tornati ad essere un gruppo unito mantenendo sempre il loro unico obiettivo comune: migliorare insieme la loro città natale, governando con responsabilità e senso del dovere, mai perdendo di vista il loro unico fine”.

Un riposizionamento che punta principalmente a riavvolgere e rilanciare gli obiettivi che si erano prefissati durante la campagna elettorale e che con molta probabilità, causa un'amministrazione alla deriva, aveva fatto perdere di vista. La Consigliera Cassettino aveva anche diramato un comunicato chiarificatore.

“La ragionevolezza, il buon senso, la responsabilità mi hanno guidata a rivedere il mio percorso, riportandomi lì dove tutto è cominciato – ha detto in sintesi -, per ridare senso ad un'esperienza che, lungo il tragitto, si è svuotata di significato. Ora riparto dalle braccia di chi mi ha sostenuto e nutrito, di chi mi ha animata, motivata e sorretta. Ora riparto da obiettivo comune con uno slancio motivazionale senza precedenti. È giunto il tempo di fare chiarezza e di ristabilire la verità”.

G.M.