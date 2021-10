Niente estradizione per Puigdemont. La Corte d'appello di Sassari sospende la decisione in attesa che sulla vicenda si pronunci la Corte di Giustizia europea.

Questo è quanto hanno deciso i giudici della Corte d'appello di Sassari, su richiesta congiunta dell'accusa e della difesa, in relazione al procedimento dell'ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont, in seguito al suo arresto dello scorso 23 settembre avvenuto al suo arrivo ad Alghero. Portato in carcere, Puigdemont fu scarcerato il giorno successivo dai giudici di Sassari.

La Corte di Giustizia europea dovrà decidere se Puigdemont goda o meno dell'immunità da europarlamentare e se chi ha spiccato il mandato di arresto europeo avesse o meno la competenza territoriale per farlo.



Questo è quanto dichiarato da Puidgemont nella conferenza stampa tenuta nella serata di ieri ad Alghero:



"Questo ottobre saranno trascorsi quattro anni da quando abbiamo intrapreso la strada dell'esilio. Dal 2017 abbiamo affrontato tre mandati d'arresto europei, in tre diverse giurisdizioni, ma in nessuna la Spagna ha raggiunto i suoi obiettivi politici. È arrivato il momento di dire basta alla Spagna.

Volevano impedirci di esercitare la libertà di espressione, di muoverci liberamente in Europa, di promuovere l'autodeterminazione della Catalogna. Tutte le corti europee hanno detto sempre la stessa cosa, tranne una, quella spagnola. Non è possibile trovare una soluzione politica con questa continua persecuzione... adesso basta.