Tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2022 del Giro di Sicilia, che partirà proprio da Milazzo. Al via ci sarà anche il vincitore dell’ultima edizione il messinese Vincenzo Nibali.

Quattro le tappe in calendario: si comincia con la Milazzo-Bagheria di 199 chilometri; mercoledì sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri; giovedì si correrà la Realmonte-Piazza Armerina di 172 chilometri; venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 chilometri con arrivo a Piano Provenzana. Nibali proverà bissare il successo dell’anno scorso, ma dovrà fare i conti con Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar.

Oltre alla maglia giallorossa di leader della classifica generale, al termine d’ogni tappa saranno assegnate anche la maglia ciclamino al leader della classifica a punti, quella verde pistacchio al miglior scalatore e la bianca al miglior giovane. Nella città del Capo si stanno curando gli ultimi dettagli logistici dopo le importanti modifiche alla viabilità soprattutto nel centro urbano e nella riviera di Ponente, disposte nei giorni scorsi dalla Comandante della polizia locale Giuseppa Puleo, alcune delle quali entrate in vigore già oggi. In particolare sino a domani pomeriggio divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175); divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto di carreggiata lato Ovest, compresa tra il civico n. 137 e il civico n. 165. Da stasera sino alle ore 15:00 di domani divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati anche nelle seguenti vie: L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); F. Crispi; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via F. Crispi e la via C. Colombo). Domattina, dalle 6 alle 11:30 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: C. Colombo (tratto compreso trai l'intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l'intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), mentre dalle 8:30 alle 11:30 divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l'intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l'intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali intersecanti con le sopracitate vie.