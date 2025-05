Tra i film più attesi della prossima Awards Season si colloca senza dubbio l’ultima opera di Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra. La sua uscita americana, posticipata dalla Warner Bros. Pictures al 26 settembre (invece di agosto), con quella italiana fissata per il 25, mira chiaramente a una partecipazione di rilievo all’inizio della Stagione dei Premi.

TRAMA: Il ritorno in scena, dopo sedici anni, della loro nemesi più crudele costringe una vecchia guardia di rivoluzionari a riformare la propria unità. La posta in gioco è altissima: la vita della figlia di uno di loro, ora in grave pericolo. Riuniti dopo un lungo scioglimento, questi ex combattenti si trovano catapultati in una rischiosa operazione di salvataggio, dove la violenza è palpabile e la tensione alle stelle. Affrontando pericoli imprevisti, la loro missione si trasforma in una lotta per proteggere non solo il futuro della ragazza, ma anche i fragili resti del loro passato condiviso.

Originariamente, i ruoli che in seguito hanno visto Leonardo DiCaprio e Sean Penn come protagonisti erano stati pensati per Joaquin Phoenix e Viggo Mortensen. La decisione di ingaggiare DiCaprio, con un compenso di 20 milioni di dollari, si è rivelata cruciale per ottenere il via libera dalla Warner Bros. al progetto, il cui budget, stimato tra i 115 e i 140 milioni di dollari, rappresenta la cifra più elevata mai stanziata per un film di Paul Thomas Anderson.