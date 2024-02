Ultima Generazione è un gruppo di attivisti che si considera l'ultima generazione prima che si raggiungano i punti critici nel sistema climatico terrestre. Ma non è esattamente così.

Innanzitutto, si tratta di una "alleanza" tra i diversi partecipanti al "Hungerstreik der letzten Generation" (sciopero della fame di ultima generazione) iniziato il 30 agosto 2021 e conclusosi il 25 settembre 2021 in Germania. (link)

Soprattutto, è dal 1999 che avremmo raggiunto il punto di non ritorno per salvare la Terra, almeno così titolavano nel lontano 1989 numerosi giornali tra cui Repubblica (link).

"Dieci anni per salvare la Terra. Il nostro pianeta entrerà in balia di mutamenti irreversibili, prima dell' ambiente e subito dopo dell' economia. Tra dieci anni, se nulla cambierà in meglio, avremo ormai superato il punto di non ritorno."

Uno slogan accattivante, quello dei 10 anni per salvare il mondo, che 30 anni dopo fu ripreso poi da Greta Thunberg nel 2018 con il suo Skolstrejk för klimatet e con i Fridays for Future.

Utile precisare che chi ne sa qualcosa di processi planetari globali sa anche perfettamente che 10 anni equivalgono a pochi secondi, se rapportati ai cicli di migliaia e milioni di anni che regolano il nostro pianeta.

E se questa è una dimensione del tempo che chiunque dotato di buon senso può comprendere, sempre secondo buon senso è facile intuire che la Terra e il suo clima non sono un cronometro e che esista l'ora X, superata la quale tutto diventa irreversibile e inizia la fine del Mondo.



Credere in un tempo così breve e predeterminato non fa rifermento ad una verità scientifica, ma riportarsi a concetti 'religiosi' medievali, per l'esattezza 'millenaristici' come il dire che il tempo dopo Cristo è di "mille e non più mille".



Chiarito che non siamo all'Ultima Generazione prima che il Climate Change sia irreversibile ed, anzi, che il Cambiamento Climatico potrebbe essere già a buon punto ed essere ormai inesorabile a partire - ad esempio - dal 1999, resta da chiedersi qualcosa di più allarmante.

Se per evitare l'estinzione l'Uomo ha bisogno di etiche e di concetti, di scoperte e di invenzioni, di studio e di sacrificio, per caso l'Ultima Generazione c'è già stata e ormai appartiene ad un passato perduto?



Probabilmente si.

Se questa è una lista non esaustiva delle menti nate prima della II Guerra Mondiale, secondo voi ne sono nate altrettanto geniali e innovative tra le generazioni a seguire?

E, secondo voi, queste menti rivoluzionarie dell'anteguerra, quando erano tra i 20 e i 30 anni, trascorrevano il tempo a studiare e perfezionarsi ... oppure si sentivano già pronti per affermare presunte verità?

J. Robert Oppenheimer (fisico) nacque il 22 aprile 1904,

Burrhus Frederic Skinner (psicologo) nacque il 20 marzo 1904,

Sōichirō Honda (inventore) nacque il 17 novembre 1906,

Oskar Heil (inventore) nacque il 20 marzo1908

Neal Elgar Miller (psicologo) nacque il 3 agosto 1909,

Oskar Schindler (benefattore) nacque il 28 aprile 1908,

Akira Kurosawa (regista) nacque il 23 marzo 1910,

Giorgio Monicelli (curatore editoriale) nacque il 21 maggio 1910,

Herbert Marshall McLuhan nacque il 21 luglio 1911,

Francis Crick (biochimico) nacque l'8 giugno 1916,

C. Wilbur Peters (fisico) nacque nel 1918

Isaak Azimov (scrittore) nacque il 2 gennaio 1920,

Alan Turing (matematico) nacque il 23 giugno 1912,

Pier Paolo Pasolini (autore) il 5 marzo 1922,

Malcom X (politico) nacque il 19 maggio 1925,

Yukio Mishima (scrittore) nacque il 14 gennaio 1925,

Ernest McCulloch (biologo) nacque il 27 aprile 1926

Desmond Morris (antropologo) nacque il 24 gennaio 1928,

James Dewey Watson (biochimico) nacque il 6 aprile 1928,

Andy Warhol (artista) nacque il 6 agosto 1928,

Philip K. Dick (scrittore) nacque il 16 dicembre 1928,

Sergio Leone (regista) nacque il 3 gennaio 1929,

Martin Luther King (politico) nacque il 15 gennaio 1929,

Oriana Fallaci (scrittrice) nacque il 29 giugno 1929,

Jean-Luc Godard (regista) nacque il 3 dicembre 1930,

James Graham Ballard (scrittore) nacque il 15 novembre 1930,

Michail Gorbačëv (politico) nacque il 2 marzo 1931,

Alda Merini (poetessa) nacque il 21 marzo 1931,

Osho Rajneesh (religioso) nacque l'11 dicembre 1931,

Guy Debord (sociologo) nacque il 28 dicembre 1931,

Camilo Cienfuegos (politico) nacque il 6 febbraio 1932,

Paul Krassner (editore) nacque il 9 aprile 1932,

Nina Simone (musicista) nacque il 21 febbraio 1933,

Jean Ziegler (politico) nacque il 19 aprile 1934,

Elvis Presley (musicista, influencer) nacque l'8 gennaio 1935,

Lee Scratch Perry (musicista, influencer) nacque il 20 marzo 1936,

William French Anderson (medico) nacque il 31 dicembre 1936,

Geroge Romero (regista, influencer) nacque il 4 febbraio 1940,

John Lennon (musicista) nacque il 9 ottobre 1940,

Federico Faggin (fisico) nacque il 1 dicembre 1941