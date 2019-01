Besame al Villa Bonin

Sabato 19 gennaio 2019 Villa Bonin torna a riempirsi del sound scatenato e del divertimento coinvolgente di Besame, party scatenato nato in questo grande club che ormai fa ballare con continuità molti altri spazi in tutto il Nord Italia. Ad esempio, dopo il party in Villa il 19 gennaio, la crew di Besame, il 25 gennaio si sposta al Vanità di Mantova, il 26 è all'Anima di Treviso mentre il 29 fa scatenare l'Hollywood di Venezia.

E qual è il segreto di Besame? L'energia, il divertimento ed il sound (reggaeton, electro latino & pop house) di questo appuntamento sono semplicemente unici.Colorato, scatenato, femminile, scenografico, floreale, latino, movimentato, divertente... Besame, è un vero party collettivo, un evento tutto da vivere! Nato nel 2016, ogni party Besame mette insieme tanti elementi diversi: show mozzafiato, scenografie che colpiscono, performer che sanno emozionare ed artisti e dj che interpretano il ritmo nei vari momenti della serata. Besame fa ballare ed emozionare, ma il vero protagonista è proprio il pubblico che partecipa all'evento. Come sempre, le opzioni per la cena a Villa Bonin sono tante, ognuno può scegliere la sua (tutti i dettagli nell'evento Facebook).

https://www.facebook.com/events/2238104013132682/



Villa Bonin Club & Restaurant

Via Del Commercio,39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

+39 393 012 33 93 info@villabonin.it www.villabonin.it

https://www.facebook.com/VILLABONIN/

https://instagram.com/villa_bonin/

Come raggiungere Villa Bonin?

villabonin.it/contatti.html

Top club di riferimento, Villa Bonin è uno spazio di grandi dimensioni aperto 12 mesi l'anno. Ogni dettaglio, dal design al servizio, dal cibo alla musica ai drink passando per l'accoglienza è curato è curato fino all'inverosimile. La notte qui inizia da un aperitivo d'eccellenza, continua con diverse opzioni per la cena (primi e secondi piatti, pizze, hamburger gourmet, insalatone), che già un momento di aggregazione e divertimento. Più tardi si balla, con party show sempre coinvolgenti come Besame, Cuore Matto e tanti altri. In console tra i dj resident c'è una sicurezza come Andrea Bozzi, tra i guest Bob Sinclar, Gigi D'Agostino, Merk & Kremont e molti altri.