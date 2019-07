Zeta-Mix e Anthology 2019

È disponibile in download e presto anche sui digital store l’ 8º e il nuovo album di Zeta-Mix (Riccardo Cupini) “ANTHOLOGY”.

Il un mese conta già 48.000 ascolti complessivi su Youtube e 2.000 download, in più in un’intervista rilasciata di cui è disponibile il link video nell’articolo, Riccardo racconta come sia nato il progetto del suo ultimo album.

È un insieme di tante idee e emozioni trascritte in 12 diverse tracce, diversi i feat. con artisti emergenti e non ma comunque di ottima validità in un disco dove ogni brano ha la sua storia. Di spicco 3 brani su tutti: “LIMITI FEAT. MISTMENFLY, GOOD TIME FEAT. CHIARA CAPONERA E VOGLIA DI SOGNARE”.

Importante anche il brano “SUPREMO” 11º nella tracklist, in collaborazione con “Sean Divine” noto cantante e producer emergente americano.