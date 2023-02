Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, ha annunciato il lancio di un nuovo servizio a pagamento chiamato Meta Verified, che permetterà agli utenti di "verificare" la loro identità attraverso un documento e di ottenere, a conferma, la spunta blu sul proprio profilo, oltre a fornire una protezione extra contro i furti d'identità e un accesso privilegiato per l'assistenza.

Il servizio costerà mensilmente 11,99 dollari, o 14,99 se acquistato tramite l'app iOS, e sarà disponibile solo per utenti che abbiano compiuto 18 anni.

La decisione segue quella annunciata da Twitter, che ha lanciato un servizio simile chiamato Twitter Verified. Il debutto di Meta Verified è previsto già per questa settimana in anteprima in Australia e Nuova Zelanda.

La decisione di lanciare questo servizio a pagamento arriva dopo le difficoltà economiche che Meta ha incontrato recentemente, causando il licenziamento di 11 mila dipendenti, il 13% del totale della forza lavoro.