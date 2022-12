L'ultima perla è del sottosegretario leghista Durigon: i giovani, anche se laureati, devono accettare lavori umili, ovvero lavori che non hanno nulla a che vedere con il loro titolo di studio e livello di preparazione. Per dirla in breve, è come se un giovane laureato in medicina dovesse accettare di fare il lavapiatti, altrimenti non è una persona umile.

Queste è solo l'ultima delle assurdità pronunciate da un governo che, non riuscendo a garantire ai giovani impieghi per cui hanno studiato, investendo tempo, risorse e fatiche, scarica le sue inerzie sui giovani colpevoli di desiderare impieghi che siano in linea con le loro competenze e la loro preparazione. Il tutto pure di abolire quel reddito di cittadinanza contro cui la destra ha ingaggiato una guerra feroce.

"L'offerta congrua che abbiamo in mente prevede che qualsiasi persona, anche laureata, se gli offrono un posto anche di cameriere casomai vicino casa è giusto che la accetti, perché se uno prende dei soldi pubblici non credo che possa essere schizzinoso", questo il Durigon-pensiero. A cui si è aggiunto pure il pensiero del ministro Lollobrigida: "Per generazioni i nostri nonni e i nostri padri ci hanno insegnato che si può andare a lavorare, anche accettando lavori umili".

Questa narrazione della destra è doppiamente discriminatoria: uno, perché denigra chi svolge davvero un lavoro umiliante; due perché vorrebbe destinare a dei lavori umilianti magari pure uno che si è laureato in ingegneria aerospaziale. Quello che la destra non capisce è che, in uno Stato di diritto, ognuno ha la facoltà di svolgere la professione per cui ha studiato o per cui preparato, così da essere davvero utile alla collettività, altrimenti è un talento sprecato.

In un Paese normale sarebbe molto semplice capire che formare capitale umano per poi impiegarlo in un lavoro nel quale non ha competenza vuol dire non fare progredire una nazione. E questo non ha nulla a che fare con l'umiltà, semmai con l'ingiustizia. Se poi a pronunciare queste chicche sono politici che magari non hanno mai lavorato in vita loro, perché hanno sempre campato di politica, allora all'ingiustizia si aggiunge pure l'ipocrisia.