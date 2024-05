C'è un solo grande partito che governa l'Italia: il Partito del Malaffare. Inutile negare l'evidenza pensando che santificare un partito e demonizzare un altro sia il modo migliore per cambiare un Paese che ha una delle classi politiche più corrotte del sistema solare.

Ridurre la politica a uno stadio con tifoserie che al posto delle curve occupano schieramenti in antitesi tra loro non serve a niente. Serve solo a legittimare il furto di un partito al posto di un altro. La Lega, per esempio, deve ancora dirci che fine hanno fatto i cinquanta milioni di euro spariti nel nulla. Ma non è che a sinistra le cose vadano meglio se il defunto Partito della Margherita fece svanire sedici milioni di euro di soldi pubblici, cioè soldi dei cittadini.

La corruzione politica in Italia è una vecchia storia, nemmeno scalfita da Tangentopoli e dal conseguente furore popolare. Anzi, è peggiorata se l'ex pm di Mani Pulite, Piercamillo Davigo, ha detto che “i politici non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi”. Giusta osservazione se una ministra come Daniela Santaché, finita sotto processo per bancarotta fraudolenta e truffa sulla cassa Covid, urla in Parlamento “non mi dimetto”. E ci credo che non si dimettono, perché la politica è una comoda mangiatoia dove anche se vieni beccato con le mani nella marmellata non solo vieni perdonato, ma vieni invitato pure ad altri banchetti, dove puoi ingrassare come e più di prima.

In Svezia un deputato fu invitato a rassegnare le dimissioni per aver tradito la moglie. Buttato fuori per adulterio. Lì, i politici devono avere un comportamento esemplare. In Italia, invece, abbiamo decine di parlamentari e senatori inquisiti per corruzione, tangenti, truffa, appropriazione indebita, collusione mafiosa e stanno ancora là, dove nessuno li schioda.

Ma si sa come sono fatti i politici italiani, no?! Sono personaggi ipocriti che vedono nella politica uno strumento per coltivare interessi personali che nulla hanno a che fare con il bene pubblico. Tanto per cominciare, fingono di non sapere che i soldi sono pubblici quando vengono sborsati dallo Stato ma appena entrano nelle segreterie dei partiti diventano privati e possono essere usati per comprare la casa al mare, l'auto costosa, la barca da sedici metri, il vestito di marca. I tentativi di assoggettare la magistratura sembrano studiati apposta per rubare senza scocciature giudiziarie, perché a destra e a sinistra sono tutti d'accordo quando si tratta di garantirsi l'impunità.

L'assalto alle casse dello Stato procede senza sosta e, soprattutto, senza distinzione di colori e schieramenti. Sia a destra sia a sinistra si ruba che è una bellezza. Perfino le tangenti hanno cambiato nome. Oggi non si chiamano più solo denaro, ma regali, elargizioni, donazioni per nobili cause. I cittadini sono ormai nauseati dai partiti. Il quaranta percento degli astensionisti durante le elezioni del 2022 sono un campanello d'allarme di una stanchezza collettiva.

I protagonisti del malaffare sono i partiti di oggi che somigliano molto a quelli di ieri. Nulla è cambiato, se non gli attori del teatro. Una classe di politicanti campa sulle spalle di chi produce e paga i balzelli, aumentando il debito pubblico più mostruoso del mondo. E la cosa più bella è che vengono pure difesi da una legione di elettori che li mandano al governo perché, evidentemente, in questa casta di malfattori si riconoscono a pieno.