Diciassettesima missione di SpaceX per la consegna di materiale alla Stazione Spaziale Internazionale

Una navicella Dragon di SpaceX, questo lunedì, ha raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale consegnando 2,5 tonnellate di equipaggiamento, tra cui materiale per effettuare esperimenti, che verrà utilizzato dall'equipaggio costituito in questo momento da tre americani, due russi ed un canadese.

Ed è stato proprio quest'ultimo, David Saint-Jacques, ad azionare il grosso braccio robotico della stazione spaziale lungo 18 metri - realizzato in Canada - per "catturare" il Dragon, in un'operazione che si è svolta a circa 400 chilometri sopra l'Oceano Atlantico settentrionale.

Il lancio del Dragon è avvenuto sabato da Cape Canaveral, in Florida. E ciò che va sottolineato in questa missione è che con quella odierna è la seconda volta che la navicella viene utilizzata per un trasporto alla Stazione Spaziale Internazionale. Il precedente viaggio risaliva al 2017.

In totale, le missioni di SpaceX a supporto della stazione spaziale sono state finora 17: la prima è avvenuta nel 2012.

Prima di ritornare sulla Terra, il Dragon rimarrà agganciato alla stazione spaziale per circa un mese, in attesa di caricare alcuni campioni scientifici.