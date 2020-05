POCO è un brand dell'universo Xiaomi e si è fatto conoscere ed apprezzare un paio d'anni fa grazie al suo POCOPHONE F1, uno smartphone dal rapporto qualità prezzo davvero ottimo (un vero flagship killer).

Dopo il lancio di quel dispositivo, con quel marchio non sono stati rilasciati nuovi prodotti... finora! Infatti, presto potrebbero esserci novità in tal senso con il POCOPHONE F2 Pro.

Il POCOPHONE F2 Pro non sarebbe un nuovo smartphone, visto che in realtà è già disponibile sul mercato con il nome di Redmi K30 Pro, però, quest'ultimo non viene venduto ufficialmente nel nostro Paese.

Il POCOPHONE F2 Pro, pertanto, sarebbe la versione globale del Redmi K30 Pro e, quindi, consegnerebbe le sue caratteristiche anche a coloro che ne vorrebbero usufruire nel mercato europeo, Italia compresa.



Le caratteristiche del POCOPHONE F2

Display: AMOLED, 6.67″, Full HD+, refresh rate 60Hz, HDR10+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 6/8GB

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC

Fotocamera frontale: 20MP

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP, Sony IMX686, OIS, EIS + 13MP grandangolo FOV 123° + 5MP, macro + 2MP, profondità di campo), flash LED

Batteria: 4700 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, sistema di raffreddamento a camera d’aria, certificazione IP53, Game Turbo 3.0 con modalità cambio voce, sensore infrarossi