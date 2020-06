Sul canale MixCloud di Modus Dj, è arrivato un nuovo dj set. E' l'episodio di giugno 2020 del suo Modhouse e anche in questo caso il sound è house, colorato, funk, perfetto per dare energia. Perché la musica, a volta, fa magie, di questo tipo, riesce a cambiarci d'umore anche quando proprio non ne avremmo voglia.

Nell'attesa di pubblicare sulla mitica Purple Music il suo nuovo singolo "Come On and Go With Me", insomma, ecco un dj set perfetto per fare sport o regalarsi momenti di musica da ballo che mette il sorriso.

www.mixcloud.com/modusdjofficial/modus-present-modhouse-9/

Nato una trentina d'anni fa a due passi dal mare in Puglia, Salvatore Modeo al mixer Modus Dj da tempo vive a Milano.

E' infatti un professionista della console già piuttosto affermato in città e non solo. Ad esempio, è protagonista in molti degli 'hot spot' milanesi (Principe di Savoia, Diana Majestic, Duomo 21, etc), con la sua house, sempre melodica e contaminata dal funky.

Soprattutto durante i party esclusivi legati alla diverse Fashion Week, quando milano si riempie di professionisti e vip di tutto il mondo, il sound caldo di Modus fa la differenza. Infatti da sempre predilige tracce in cui gli strumenti sono suonati da veri musicisti.