La scorsa notte un incendio ha interessato una discarica a Masseria del Pozzo, nel territorio del Comune di Giugliano (Napoli), gestita dalla Sapna (Sistema ambiente della Provincia di Napoli). La discarica è interrata da anni ed a prender fuoco sono state delle sterpaglie, le cui fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della Compagnia di Giugliano. Nessun danno è stato causato alle infrastrutture presenti sul luogo.

L'incendio ha però creato un ingiustificato allarmismo tra gli abitanti della zona a causa della diffusione di notizie false e non verificate, costringendo Sapna ad un chiarimento:

"S.A.P.NA. SpA, società partecipata della Città Metropolitana di Napoli che si occupa tra le varie attività della gestione del sito di stoccaggio di Masseria del Pozzo in Giugliano - ha poi chiarito in una nota - smentisce la falsa notizia di un incendio presso Taverna del Re che avrebbe bruciato le ecoballe provocando, a detta di taluni giornalisti, un disastro ambientale. Il direttivo della società, amareggiata dalle false notizie circolanti a danno della tranquillità di tutta la comunità locale, dichiara con trasparenza e voce chiara che tale falsa notizia non è assolutamente veritiera e crea allarmismi gratuiti a danno dei cittadini. L'incendio ha riguardato solo sfalci d'erba ed è partito dal sito ex Gesen. Tra l'altro trattasi di un'area non gestita dalla SAPNA, ubicata al confine con il sito di Masseria del Pozzo e nessuna ecoballa è stata bruciata dalle fiamme".