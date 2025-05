Oggi è stata una giornata densa di aggiornamenti sul fronte della mobilità romana e regionale. Tra rientri in servizio, nuovi progetti e prime corse storiche, ecco cosa è successo.

Sulla Metro A, è tornato in servizio il settimo treno revisionato: si tratta del secondo convoglio che rientra sulla linea in poche settimane. Un piccolo ma importante passo avanti nella direzione del rinnovo della flotta, fondamentale per garantire maggiore regolarità e comfort ai viaggiatori.

Spostandoci fuori città, la ferrovia Roccasecca-Avezzano chiuderà per tutta l’estate: da qui a settembre si lavorerà all’installazione dell’ERTMS, il nuovo sistema di segnalamento ferroviario europeo, con l’obiettivo di aumentare sicurezza e frequenza dei convogli.

Intanto, a Roma continua il programma delle strade scolastiche: dopo via Ferraironi, oggi è toccato a via Rugantino, diventata ufficialmente pedonale durante gli orari di entrata e uscita scolastica. Una misura che punta a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria davanti alle scuole.

Novità anche sul fronte tramviario: oggi la Giunta ha approvato il masterplan per Testaccio, un progetto da quasi 60 milioni di euro che prevede la realizzazione di una nuova linea tram tra piazza Testaccio e lungotevere Aventino.

Infine, si è svolta la prima corsa riservata dell’Archeotram sulla linea 7: i classici tram Stanga rossi hanno viaggiato tra Piramide e Termini in attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista nei prossimi giorni. Un modo per riscoprire la città attraverso un mezzo storico e iconico.

Roma si muove tra passato e futuro, tra archeologia e nuove tecnologie. E noi continuiamo a raccontarvelo.